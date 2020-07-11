Москва, , 01:56 — REGNUM За последние сутки в Москве скончались 29 с коронавирусной инфекцией, сообщили 10 июля в в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавируса.

«В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За всё время в российской столице от заболевания умерли 4116 человек, из них 28 — днём ранее. Выздоровели 1007 пациентов, общее число вылечившихся достигло 163 093 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за последний месяц число новых подтверждённых тестами случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 31%.

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