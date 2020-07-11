Бразилиа, , 01:46 — REGNUM 1 800 827 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Бразилии, из них 45 048 — выявлены последние сутки, 10 июля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за истекшие 24 часа в стране зафиксировано 1 214 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в стране погибло 70 398 пациентов с данным заболеванием.

Еще 1 078 763 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти бразильского города Сан-Паулу решили открыть с 13 июля парки, площади и спортзалы, работа которых ограничена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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