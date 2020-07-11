Бразилиа, , 01:22 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил пастора пресвитерианской церкви и военнослужащего в отставке Милтона Рибейру новым министром образования страны. Об этом бразильский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

Болсонару добавил, что новый глава ведомства имеет докторскую степень в сфере образования, а с мая 2019 года входит в комиссию по этике при президенте республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр образования Бразилии Карлос Декотелли, всего после нескольких дней работы на посту, ушел в отставку после скандала с фальсификацией резюме.

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