Шри-Джаяварденепура-Котте, , 01:05 — REGNUM В Шри-Ланке за прошедшие сутки выявили 296 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба правительства страны.

Из них 283 пациента были выявлены в центре для реабилитации наркозависимых в городе Кандакаду. Остальные случаи заражения были завозными. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 2450.

Также с начала пандемии в Шри-Ланке выздоровели 1980 пациентов. Еще восемь пациентов скончались от осложнений COVID-19.