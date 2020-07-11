Бамако, , 00:59 — REGNUM Итогом многотысячной демонстрации против правительства Мали в столице республики Бамако стали массовые беспорядки, 10 июля сообщает агентство Reuters.

Организаторы акции призвали собравшихся начать кампанию с требованием отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта. Протестующие заняли часть помещений государственной службы радиовещания и телевидения, из-за чего она приостановила свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что готов пойти на уступки оппозиции и назначить на посты в Сенате Мали оппозиционных депутатов, которые не смогли избраться в правительство на прошедших выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер Мали готов пойти на уступки оппозиции — RFI Kiswahili