Нейпьидо, , 00:45 — REGNUM В Мьянме количество случаев заражения коронавиурсом нового типа достигло 326, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране выявили пять завозных случаев инфицирования SARS-CoV-2. Эти люди прибыли в Мьянму из Индии и Бангладеш и содержались на карантине.

Также с начала пандемии в стране выздоровели 256 пациентов. Еще шестеро с болезнью не справились и скончались. Всего с начала пандемии в Мьянме провели 89 913 тестов на выявление коронавирусной инфекции.