Каракас, 11 июля 2020, 00:42 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у вице-президента по экономике и министра нефти Венесуэлы Тарека Эль-Айссами. Об этом 10 июля он написал на своей странице Twitter.
После получения результатов теста чиновник ушел на изоляцию.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что спикер Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заразился коронавирусом.
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