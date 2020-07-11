Гонконг, Китай, , 00:23 — REGNUM Социальная сеть TikTok перестала работать в Гонконге. Об этом сообщают ее пользователи на данной территории.

Напомним, что власти Китайской Народной Республики приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые ужесточают контроль Пекина над Гонконгом.

Контроль ужесточается и в электронной сфере — жители Гонконга не смогут пользоваться различными мессенджерами и социальными сетями, которые полностью не контролируются китайскими властями.

И хотя TikTok это все же китайское детище, оно ориентировано больше на внешний рынок. В Гонконге он будет заменен версией Douyin для внутреннего пользования из континентального Китая. Douyin жестко модерируется китайскими властями.