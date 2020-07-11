Берлин, , 00:26 — REGNUM Министерство здравоохранения ФРГ 10 июля предоставило в распоряжение коллег из Косово шесть тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство церемония передачи тестов Национальному институту общественного здравоохранения Косово состоялась в 10:30 в Приштине. В церемонии участвовали глава минздрава Косово Арменд Земай и посол ФРГ в Косово Христиан Хельдт.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Германии не признают тесты на коронавирус, произведенные в Косово.

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