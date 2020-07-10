Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Новый патент Sony, касающийся PlayStation, возможно, сообщил нечто об одной из функций консоли нового поколения. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Согласно представленной в нём информации Sony работает над технологей, которая позволит геймерам создавать небольшие демонстрации игр, чтобы потом поделиться этими роликами с другими пользователями.

К сожалению, в патентной заявке нет информации о том, как именно будет реализована эта функция. Издание предположило: возможно, владельцы PlayStation 5 смогут создавать видеоролики с руководствами, способными помочь другим игрокам, которые «застряли» на каком-то этапе прохождения игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новую игру по франшизе Silent Hill для PlayStation 5 могут представить уже в августе или сентябре 2020 года. Об этом сообщил известный инсайдер AestheticGamer.

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