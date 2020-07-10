Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Amazon отложила релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года. Об этом 10 июля сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что компания уже не в первый раз принимает решение о переносе даты релиза, ранее она сообщала, что запуск New World состоится 25 августа 2020 года. Разработчики пояснили, что поняли: им требуется больше времени для доработки игры.

Стоит отметить, что ранее Amazon вернула свою другую онлайни-игру — Crucible на этап бета-тестирования из-за критики геймеров. После того, как онлайн достиг критического низкого уровня, разработчики решили вернуть игру на доработку.

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