Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Датамайнеры (люди занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили в коде онлайн-шутера Valorant версии 1.03 упоминание о том, что вскоре в игре появится режим Free For All (Deathmatch или «каждый сам за себя»). Об этом 10 июля сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что пока этот режим, скорее всего, будет доступен только на одной карте — Ascent, однако не исключено, что впоследствии разработчики добавят в список и другие карты. Некоторые геймеры предположили, что наличие одной карты говорит о том, что компания Riot Games просто тестирует режим.

Впрочем, издание в свою очередь отмечает: то, что разработчики проводят подобные тесты вовсе не означает, что этот режим будет в итоге добавлен в игру. По мнению автора статьи, даже если он будет официально добавлен, то это также не означает, что Free For All будет присутсвовать в Valorant на постоянной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новый скин (образ персонажа, оружия и т.п.) Elderflame на тему драконов обойдётся геймерам почти в $100. Такую сумму им нужно будет заплатить если они захотят приобрести полный комплект.

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