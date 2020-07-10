Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Компании SEGA и Amplitude Studios выпустили новый ролик, в котором они рассказали о работе над звуковым дизайном исторической стратегической игры Humankind. Об этом 10 июля сообщил портал DSOGaming.

Они сообщили, что игроки смогут услышать звуковые ландшафты 11 биомов Земли, которые будут присутствовать в игре. При этом, поскольку геймеры будут создавать и расширять свои города, они смогут услышать звуки их жизни.

Разработчики сообщили, что члены команды игры, занимавшейся звуковым дизайном, посетили разные места земного шара, чтобы запечатлеть местные звуки. Например, они записали шумы действующих вулканов в Италии, чтобы передать геймерам звуки Везувия.

Ожидается, что релиз Humankind состоится в 2021 году, пока Amplitude Studios не назвала точную дату выхода игры. Страница проекта уже присутствует в онлайн-магазине Steam.

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