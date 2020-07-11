Скопье, , 00:23 — REGNUM Приближаются парламентские выборы 15 июня в Македонии, но граждане страны, уставшие от коронавируса и бесконечных коррупционных скандалов и политических махинаций, кажется, безразличны к их итогам.

Агентство Brima Gallup в период с 5 по 14 июля провело телефонный опрос 1174 граждан страны в возрасте от 18 лет. По результатам опроса 48,9% не верят ни одному из политиков. 9,4% доверяют бывшему премьер-министру Зорану Заеву, 4,2% лидеру ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християну Мицкоски, 3,8% министру здравоохранения Венко Филипче, 3,5% президенту Стево Пендаровски, 2,9% лидеру албанской оппозиции Зиадину Селе, 2,8% лидеру албанской партии Демократический союз за интеграцию Али Ахмети.

16% опрошенных заявили, что не примут участие в выборах.

Также опрос показал, что треть граждан (34%) считают, что меры по предотвращению коронавируса в стране не выполняются.

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