Москва, , 22:37 — REGNUM В России порядка 20 млн человек сдали тесты на коронавирус, сообщила 10 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

При этом она отметила, что в отчетах ведомства фигурирует число именно примененных тестов, в то время как некоторые граждане могли пройти тест не один раз.

«Если говорить о людях, это, как правило, процентов на 15 меньше — на 10−15 в разные периоды, цифры колеблются», — сказала Анна Попова.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на 9 июля в России было использовано 22 388 195 тестов на коронавирус. За вычетом указанных Поповой 10% общее число протестированных граждан РФ составляет 20,15 млн человек, что соответствует 13,7% населения Российской Федерации.

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