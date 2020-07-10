Люберцы, Московская область, , 22:21 — REGNUM В Московской области 10 июля стартует фестиваль летних видов спорта Korenevo-open 2020. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

Мероприятие проводится месяц — с 10 июля по 10 августа. Местом проведения стала пляжная зона Кореневского карьера поселка Красково. Участвовать могут все желающие в возрасте от 15 до 60 лет. Организаторами выступили МУ «Дирекция спортивных сооружений» и комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы.

В рамках фестиваля пройдут состязания в командных видах спорта — по пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному теннису, а также настольному теннису и бадминтону.