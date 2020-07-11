Тирана, , 00:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 10 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 420 человека в стране было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 43 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3278 случаев заражения коронавирусом. 1875 человек уже излечились. Лечение проходят 1318 человек. На стационарном лечении находятся 81 пациент, из них 11 проходят интенсивную терапию и 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться.

85 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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