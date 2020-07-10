Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Выяснилось, что новость о выпуске Skyrim Special Edition на будущей консоли PlayStation 5 является фальшивкой. Об этом 10 июля сообщил портал Sreen Rant.

Соответствующее сообщение было опубликовано в ветке BethesdaSoftworks форума Reddit пользователем, известным под ником mothpapa. В своей публикации он выложил скриншот, который якобы доказывал, что сайт PlayStation 5 допустил утечку информации.

Через несколько часов другой пользователь — SpatzOr разместил на платформе Imgur несколько ккриншотов, доказывающих, что изображение mothpapa является подделкой.

Стоит отметить, что когда mothpapa опубликовал своё «доказательство», многие фанаты обратили внимание, что на его скриншоте указана слишком высокая цена игры — €70 ($79).

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