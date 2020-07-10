Париж, , 22:10 — REGNUM Число умерших от COVID-19 перевалило во Франции за отметку в 30 тыс. человек, сообщает 10 июля минздрав страны.

По данным ведомства, общее число жертв эпидемии во Франции составляет 30 004.

Отмечается, что информация о летальных исходах в социальных и медико-социальных учреждениях будет обновлена 15 июля.

Уточняется, что с начала эпидемии в больницы были доставлены 105 400 человек, из которых 78 400 были признаны вылечившимися и вернулись домой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, с начала пандемии к 10 июля в мире было выявлено более 12 млн случаев заражения коронавирусом.

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