Берн, , 21:58 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 228 102 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщила 10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, всего выявлено уже 12 102 328 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5565 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 551 046.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении 204 967 новых случаев заражения коронавирусом и 5575 случаях летального исхода больных COVID-19.

Читайте развитие сюжета: Во Франции число умерших от COVID-19 превысило 30 тыс. человек