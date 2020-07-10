Москва, , 21:49 — REGNUM Российский центр «Вектор» намерен 15 июля начать начать испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах, заявила 10 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, доклинические исследования вакцины успешно завершены.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — сказала Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил журналистам что испытания созданной в центре вакцины от коронавируса начнутся на добровольцах 15 июля.

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