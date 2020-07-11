Екатеринбург, , 05:18 — REGNUM Свердловские депутаты внесли на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об отмене штрафов за нарушение «режима повышенной готовности». Документ размещен на сайте представительного органа.

В законопроекте предлагается признать статью 38 областного закона об административных правонарушениях утратившей силу. Именно в данной статье были прописаны штрафы за нарушение режима по коронавирусу.

Статью 38 ввели в закон в апреле 2020 года, после чего в регионе начали составлять административные протоколы по правонарушениям простых жителей, должностных и юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 13 июля 2020 года.

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