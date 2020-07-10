Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Разработчики Psychonauts 2 сообщили, что им удалось оставить многие элементы игры благодаря тому, что студию Double Fine купила компания Microsoft. Об этом 10 июля сообщил журнал PC Gamer.

Геймдизайнер Тим Шафер пояснил: сотрудники студии видели, что их бюджет ограничен и поэтому вынуждены были «резать» игру. В частности, они вынуждены были отказаться от боёв с боссами.

«Теперь мы можем их вернуть», — сообщил Шафер.

В июле 2019 года студия Double Fine сообщила, что вынуждена была перенести релиз Psychonauts 2 на 2020 год. Изначально компания собирала средства на создание игры при помощи краудфандинга, ей удалось собрать $3,3 млн на платформе Fig.

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