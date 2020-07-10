Париж, , 21:02 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сожалеет о решении Турции об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбули. Об этом говорится в распространённом 10 июля коммюнике организации.

«Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога», — заявили в организации.

Напомним, сегодня Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года, согласно которому собору был присвоен статус музея. Сразу после этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о начале богослужений в соборе.

Ранее ЮНЕСКО уже обращалась к властям Турции с призывом не менять статус собора. В организации указывали на то, что Святая София, являясь частью «Исторических районов Стамбула», входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что влечет за собой ряд правовых обязательств. Не исключалось, что Комитет всемирного наследия может исключить собор из списка в случае преобразования его в мечеть.

Собор святой Софии был построен по распоряжению византийского императора Юстиниана и открыт в декабре 537 года. Почти тысячу лет он являлся крупнейшим христианским храмом в мире. Захватившие Константинополь турки-османы в 1453 году переделали собор в мечеть, но с 1934 года по декрету Кемаля Ататюрка здание стало музеем.

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