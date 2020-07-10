Москва, , 20:53 — REGNUM В мае 2020 года коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5544 человек в Российской Федерации, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом сегодня, 10 июля, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.

Он напомнил, что в России выделяются четыре группы в статистике смертности по коронавирусу. Первая — это случаи, где COVID-19 стал основной причиной смерти. Вторая группа — случаи, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Третья — случаи, где причина смерти другая, но коронавирус выступил «катализатором» ухудшения состояния больного. Четвертая — случаи, где вирус диагностировали, но это не повлияло на наступление смерти.

«В мае COVID-19 стал главной причиной смерти в 5644 случаях, это подтверждённые первичные причины смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но ещё не завершены все анализы — таких 1800 случаев», — рассказал Малков.

Также глава Росстата отметил, что в мае зафиксировано 1530 случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал влияние на её приближение.

«Коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти в 3478 случаях, это по маю», — рассказал Малков.

Напомним, что на май пришелся основной пик эпидемии коронавируса в России. Во второй половине июня и начале июля ситуация стала улучшаться.