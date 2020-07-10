Москва, , 20:50 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 10 июля выявлено 1218 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, что на 20 меньше, чем сообщалось днём ранее. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день лечение в госпиталях Минобороны России проходит 961 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 30 военнослужащих. В изоляторах по месту службы содержатся 62 человека, ещё 165 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 132 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 7384 человек.