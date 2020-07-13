Москва, , 11:59 — REGNUM Российская система школьного образования столкнулась с большими трудностями при переходе на дистанционную форму обучения из-за эпидемии коронавируса нового типа. Но несмотря на то, что заболеваемость инфекцией осенью вновь может начать расти, власти не могут предложить никаких удовлетворительных решений по организации обучения на фоне эпидемиологических рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил лидер движения «Школа — наше дело», член исполкома партии «Новые люди» Артём Соловейчик.

«Четвёртая ковид-четверть продемонстрировала неготовность российского образования к онлайн-обучению. Учреждениям даже посоветовали закончить учебный год досрочно, чтобы учителя не увольнялись и родители перестали строить планы по штурму школ. Волна негатива смыла даже разумные доводы в защиту дистанционного образования», — заявил Соловейчик.

«Ещё в мае было очевидно, что от вируса так просто не избавиться, некоторые эксперты даже прогнозируют вторую волну пандемии. А это значит, что скорое возвращение в школы было и остается под большим вопросом», — продолжил он.

Однако вместо мобилизации ресурсов и поиска путей решения проблемы власти пошли по самому простому пути — разработали очередную методичку, совершенно несовместимую с реалиями среднестатистической российской школы.

«Что предлагает Роспотребнадзор? Каждый день проводить в школе генеральную уборку, обеспечить классы обеззараживающими устройствами. Также надзорное ведомство указало на необходимость закрепить за каждым классом отдельный кабинет, исключить общение детей из разных коллективов на переменах, обеспечить ежедневное измерение температуры учеников до начала занятий, а ещё перестроить расписание таким образом, чтобы уроки у школьников начинались в разное время», — отметил Соловейчик.

«Если перевести эти требования с чиновничьего языка на русский, то уже 1 сентября в наши школы вернется обучение в 2−3 смены, все 6−7 ежедневных уроков дети будут вынуждены «мариноваться» в одном кабинете, суббота вновь станет учебной, а про дополнительное образование придётся забыть», — пояснил он.

При этом все эти правила предосторожности всё равно не возымеют должного эффекта, поскольку школы будут следить за поддержанием противоэпидемических мер только на своей территории, а за её пределами нарушать дистанцию ничто не помешает.

Вместо этого в условиях хронического недофинансирования, нехватки персонала и тотальной переполненности школ оптимальным решением на текущий момент могла бы стать определённая форма смешанного обучения.

«Это гибкий график работы, например, один день в неделю онлайновых занятий, максимальное «расшколивание», то есть перенос занятий из школ в другие городские и сельские пространства — от музеев до парков, а главное — обучение учителей и родителей цифровой дидактике», — предложил Соловейчик.