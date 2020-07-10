Вашингтон, , 20:41 — REGNUM В ранний доступ (игра находится в разработке) в Steam 29 июля 2020 года выйдет кооперативная игра Blightbound. Разработчики выложили рекламный трейлер 10 июля на странице проекта.

Она предложит геймерам исследовать подземелья в команде, издание отметило, что игровой процесс в чём-то похож на смесь Darkest Dungeon и Trine. Blightbound выполнена в трёхмерном формате, однако изображения персонажей — плоские.

Разработкой Blightbound занимается студия Ronimo Games, в качестве издателя выступает Devolver Digital.

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