Екатеринбург, , 20:53 — REGNUM Слова о резком росте смертности в Свердловской области — это попытка создать «мнимую сенсацию», сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

В июне 2020 года в регионе скончались 5275 человек (на 900 больше, нежели в июне 2019 года). Однако рост смертности не связан с пандемией COVID-19 подчеркнул губернатор.

По мнению чиновника, увеличение числа умерших — это «накопленный эффект», возникший из-за того, что люди ранее откладывали поход в ЗАГС из-за «режима повышенной готовности».

Нынешний показатель близок к цифрам июня 2015 года, отметил губернатор, а сравнивать с июнем 2019 года не совсем корректно — тогда был зафиксирован минимальный показатель за пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Свердловской области зафиксировали 154 случая смерти от COVID-19.

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