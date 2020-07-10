Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Создание ходячей статуи меха (человекоподобного робота) Гандама из одноимённой популярной аниме-вселенной близятся к завершению. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

В соцсеть Twitter выложили видео и фотографии, на которых показана почти готовая статуя робота. Пользователи могут видеть, как рабочие подсоединяют последние элементы её конструкции, в частности — мечи Гандама.

https://twitter.com/yoshi115t/status/1276353088392069120

Изначально планировалось, что статуя Гандама будет показана в октябре 2020 года, однако её презентация была отложена из эпидемии коронавируса. Создатели фильма Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash также вынуждены были отложить его премьеру.