Париж, , 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry. Публикацию она сделала 10 июля на Twitter-странице проекта.

«Антон будет недоволен. Увидимся в Воскресенье на #UbiForward», — написала администрация аккаунта, разместив в публикации короткое видео, в котором показан главный злодей игры Антон Кастильо (Джанкарло Эспозито).

Таким образом компания решила пошутить по поводу того, что утечка произошла до начала онлайн-мероприятия Ubisoft Forward, которое запланировано на 12 июля 2020 года. Ожидается, что на нём Ubisoft рассказжет о проекте игры Far Cry 6.

Напомним, ранее гонконгский магазин PlayStation допустил утечку, которая подтвердила, что в проекте Far Cry 6 участвует актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец»). Геймеры также предположили, что новая игра может стать приквелом Far Cry 3.

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