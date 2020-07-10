Женева, Швейцария, , 20:02 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире преодолело отметку в 12 млн, сообщает 10 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день в мире выявлено 12 102 328 случаев заражения коронавирусом.

Из них за последние сутки выявлено 228 102 новых случая.

Кроме того, после 5565 летальных исходов пациентов с диагнозом COVID-19, общее число жертв пандемии перевалило за 550 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире умерли от COVID-19 551 046 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что пандемия коронавируса распространяется в мире с нарастающей скоростью.

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