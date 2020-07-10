Иерусалим, , 19:49 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Израиле увеличилось за сутки на 1441, сообщает 10 июля минздрав страны.

По данным ведомства, общее число выявленных заражений составляет 36 266.

За последние сутки в стране умерли три пациента с диагнозом COVID-19, и общее число умерших составило 351.

В тяжелом состоянии остаются 130 пациентов, 42 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из общего числа заразившихся 18 613 человек признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле отмечен резкий рост числа новых заражений коронавирусом. Власти начали восстанавливать действие карантинных ограничений, отмененных несколько дней назад.

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