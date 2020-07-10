Нижнекамск, Татария, , 19:44 — REGNUM Об открытии муниципального пляжа «Кама» в городе Нижнекамске в субботу, 11 июля, сообщил мэр Айдар Метшин на своей странице в Instagram.

По словам градоначальника, территория к сезону готова. Во время эксплуатации пляжа будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Горожанам следует придерживаться мер профилактики, чтобы отдых на воде прошел с пользой для здоровья, призвал Метшин.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии после реконструкции откроются пляжи «Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Для безопасности с 1 июля на пляжах работают спасатели. До 30 августа у воды будут дежурить по четыре спасателя. Для этой работы прошли подготовку 65 человек.

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