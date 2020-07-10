10 июля 2020 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM В Свердловской области более 19 тыс. человек сдавали 10 июля единый госэкзамен по профильной математике. За 3 часа 55 минут им предстояло выполнить 19 различных заданий.

Выпускники перед зданием школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выпускники перед зданием школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Контроль температуры Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проверка на наличие посторонних предметов

Проверка на наличие посторонних предметов Алексей Колчин © ИА REGNUM Проверка на наличие посторонних предметов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проверка на наличие посторонних предметов Алексей Колчин © ИА REGNUM Выпускники идут занимать свои места Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время проведения экзамена Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время проведения экзамена Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время проведения экзамена Алексей Колчин © ИА REGNUM

ЕГЭ прошёл в штатном режиме даже несмотря на пандемию и аномальную жару. В пунктах сдачи было уделено повышенное внимание состоянию здоровья экзаменуемых и соблюдению питьевого режима.

Небольшой отдых перед экзаменом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Предметы, которые могут находиться на парте Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ожидании экзамена Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чтобы считаться сдавшим профильную математику, гражданину нужно набрать минимум 27 баллов. Результаты станут известны до 24 июля.

Во время инструктажа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время инструктажа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время инструктажа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выпускница подписывает стакан для воды Алексей Колчин © ИА REGNUM