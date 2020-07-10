Екатеринбург,
10 июля 2020, 21:08 — REGNUM В Свердловской области более 19 тыс. человек сдавали 10 июля единый госэкзамен по профильной математике. За 3 часа 55 минут им предстояло выполнить 19 различных заданий.
Выпускники перед зданием школы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выпускники перед зданием школы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Контроль температуры
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выпускники идут занимать свои места
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
ЕГЭ прошёл в штатном режиме даже несмотря на пандемию и аномальную жару. В пунктах сдачи было уделено повышенное внимание состоянию здоровья экзаменуемых и соблюдению питьевого режима.
Небольшой отдых перед экзаменом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Предметы, которые могут находиться на парте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В ожидании экзамена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чтобы считаться сдавшим профильную математику, гражданину нужно набрать минимум 27 баллов. Результаты станут известны до 24 июля.
Во время инструктажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выпускница подписывает стакан для воды
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM