Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек. Из них более 17 тыс. выпускников 2020 года, остальные — прошлых лет, сообщает региональный департамент информполитики.

ЕГЭ прошёл в штатном режиме. Он состоял из двух частей, состоящих из 19 заданий, и длился 3 часа 55 минут. Свои результаты экзаменуемые смогут узнать не позже 24 июля.

Добавим, всего в России профильную математику сдавали 10 798 тыс. выпускников как 2020 года, так и прошлых лет.