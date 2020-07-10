Кальяри, Италия, , 19:20 — REGNUM По данным за июнь 2020 года, туристический поток на остров Сардиния сократился в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пятницу, 10 июля, в местном отделении национальной гостиничной ассоциации Federalberghi.

На острове, который является крупнейшим туристическим центром страны, отменено две трети бронирований на июль 2020 года, отметили также эксперты.

Основными причинами считаются ограничение международного сообщения, опасение граждан заразиться коронавирусом, а также (что является главной причиной для местных туристов) снижение уровня доходов.

По данным на 10 июля, в Италии умерли 34 938 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — также на 12). Выздоровели 194 273 человека, за день этот показатель увеличился на 295 (днем ранее — на 338). Число подтвержденных носителей выросло на 276 (днем ранее — на 229), этот показатель увеличивается четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 639. В настоящее время заражены 13 428 человек — на 31 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.