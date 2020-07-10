Москва, , 19:20 — REGNUM В Москве еще не приняты в эксплуатацию зоны отдыха. Об этом 10 июля сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

По-прежнему закрытыми остаются как зоны отдыха с купанием, так и без него. Причиной является режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, который все ещё сохраняется в Москве. На контроле столичного управления Роспотребнадзора находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием.

«По результатам исследований воды в девяти купальных водоемах в период с 29 июня по 2 июля 2020 года установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в восьми водоемах («Мещерское», «Тропарево», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», «Озеро Белое», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро»). Вода водоема в зоне отдыха пляжа «Левобережный» (САО) не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям», — сказано в сообщении.

При этом коронавируса не обнаружено ни в одном из купальных водоёмов Москвы, а песок соответствует нормами во всех купальных зонах города.

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