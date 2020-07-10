Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Стала известна дата начала закрытого бета-тестирования новой игры популярной франшизы Microsoft Flight Simulator. Об этом 10 июля сообщил журнал PC Gamer.

Издание пишет, что разработчики разослали участникам программы соответствующие уведомления. Это произошло примерно через девять месяцев после начала закрытых альфа-тестов. Закрытое бета-тестирование начнётся 30 июля 2020 года.

https://twitter.com/pcgamer/status/1281423024969965568

Вчера, 9 июля 2020 года, студия Asobo выпустила новую альфа-версию игры. Подробное описание изменений она опубликовала на официальном сайте проекта.

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