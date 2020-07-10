Москва, , 19:00 — REGNUM История о том, как компания «Аэрофлот» отказалась взять на борт домашних животных, выполняя вывозной рейс с гражданами РФ из Китая, вышла на международный уровень и конфликт переходит в публичную плоскость. Активисты объявили о начале флешмоба в «Инстаграме», который подхватило множество людей и не только из России.

Александру Даванкову хорошо понятны все переживания владельцев животных. На фото: со своим домашним питомцем — Амиком (фото из личного архива)

За оставленных в Шанхае кошек и собак вступилась партия «Новые люди». 9 июня во всех официальных каналах партии появилось заявление о том, что «партия «Новые люди» выражает серьезную обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» и их питомцев в аэропорту Шанхая».

Напомним, рейс из Шанхая в Москву, вылетавший 4 июля, стал тяжелым испытанием для многих пассажиров, которые не смогли взять на рейс своих любимых питомцев — 71 кошку и собаку. Со слов владельцев, когда они привезли своих питомцев на регистрацию, авиакомпания объявила, что отказывается брать их на борт, поскольку эти животные являются контрабандой. Так, например, контрабандой сочли слепого пожилого кота Бомбика, который уже много лет путешествует со своей хозяйкой Надеждой, имея все необходимые для этого документы.

Кот Бомбик. Фото из instagram.com/we.all.shiny

Как следует из размещенного вчера официального документа, члены партии уже связались с владельцами брошенных питомцев и пообещали им всяческую поддержку и помощь. «Новые люди» готовы предоставить питание животным по месту их нынешнего нахождения. Уже написаны официальные письма в Росавиацию, Генеральную прокуратуру и в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, чтобы ускорить решение вопроса об эвакуации животных.

В своем обращении «Новые люди» напомнили руководству авиакомпании «Аэрофлот», что согласно поправкам к Конституции Российской Федерации формирование в обществе ответственного отношения к животным является прямой обязанностью правительства Российской Федерации. Как отмечается в официальном заявлении партии, «поведение государственно-частной авиакомпании в связи с этим представляется непрофессиональным, неприемлемым и антиобщественным».

В пресс-службе партии сообщили, что общались с Надеждой, владелицей кота Бомбика, который был оставлен в Шанхае. Она рассказала, что «билеты на животных оплачиваются после регистрации, а нас до нее просто не допустили. Теперь придется по новой оформлять документы на вывоз животных, а это 11 тысяч рублей». Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков сообщил, что готов оплатить из собственных денег перелет кота Бомбика в Россию. Сейчас идут все дополнительные согласования.

Напомним, это уже не первый случай, когда на рейсах компании «Аэрофлот» фиксируются происшествия с домашними животными. Так, в феврале этого года Тимофей Тимофеев на своей страничке в соцсетях поведал, что его пса по кличке Финик, транспортируемого, как и положено, в переноске, уронили с багажной тележки. Клетка треснула и собака породы самоед оказалась на летном поле. С большим трудом беднягу удалось поймать и вернуть в самолет. 17 июня пассажирка «Аэрофлота» Ирина Павлова рассказала «Городу 32», что ее таксе выбили глаз на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва. 22 июня Кристина Ильичева посетовала, что ее матери, летевшей «Аэрофлотом» из Москвы в Симферополь по прибытию вручили окровавленную переноску со словами, что «собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете». А в марте этого года на рейсе «Аэрофлота» Нью-Йорк — Москва — София погибли два кота. Требование хозяина животных — возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (345 УК) — осталось неудовлетворенным. А в 2016 году сотрудники «Аэрофлота» просто выдали хозяйке перевозку с мертвой собакой на рейсе из ОАЭ.