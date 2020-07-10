Милан, Италия, , 18:50 — REGNUM Министерство внутренних дел Италии намерено вновь заменить слова «папа» и «мама» в электронных документах несовершеннолетних граждан на обозначения «родитель 1» и «родитель 2», написал в своем блоге в Twitter в пятницу, 10 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В период своего пребывания на посту главы МВД в 2019 году Сальвини отменил аналогичное распоряжение, вернув в документы слова «папа» и «мама».

То, что правительство вместо решения экономических вопросов заботится о возвращении в документы понятий «родитель 1 и 2», вызывает замешательство, отметил лидер «Лиги».

Ранее он отмечал, что даже если в Италии начнут сажать в тюрьму за использование слов «папа» и «мама», он все равно будет настаивать именно на этой «версии».

Читайте также: Сальвини выполнил обещание и вернул «папу» и «маму» в итальянские документы