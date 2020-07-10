Курган, , 18:46 — REGNUM В Курганской области снимаются ограничесния для въезда. С 11 июля 2020 года приезжающим из ХМАО, ЯНАО, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Якутии не нужно предъявлять справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На сегодняшний день в вышеуказанных регионах «ковидная» ситуация не хуже, чем в остальных, поясняют в штабе. Помимо этого, в период отпусков резко выросла внутренняя миграция. Решение принято также для того, чтобы облегчить гражданам приезд к родственникам.

Отмечается, что в Курганской области создан достаточный коечный фонд с оборудованием, есть запасы лекарств и средств индивидуальной защиты, чтобы принять должные меры при любом развитии ситуации с коронавирусной инфекцией.