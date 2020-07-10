Москва, , 18:46 — REGNUM Финляндия продлевает на два месяца ранее введённые ограничения на пересечение границы с Россией. Об этом сообщается 10 июля в микроблоге посольства Финляндии в Москве в Twitter.

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что данные меры принимаются «в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией».

Напомним, Финляндия вошла в список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе, направленный ранее Роспотребнадзором в Минтранс и Росавиацию.