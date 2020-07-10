Рим, , 18:39 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 10 июля, в Италии умерли 34 938 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — также на 12), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 194 273 человека, за день этот показатель увеличился на 295 (днем ранее — на 338).

Число подтвержденных носителей выросло на 276 (днем ранее — на 229), этот показатель увеличивается четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 639. В настоящее время заражены 13 428 человек — на 31 меньше, чем днем ранее.