Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM Свердловские врачи выписали по выздоровлению ещё 279 человек, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в Свердловской области подтверждено 9522 случая выздоровления после COVID-19.

Сколько продолжающих лечение пациентов чувствуют себя удовлетворительно, неизвестно. В состоянии средней тяжести находятся 790 человек, в тяжёлом — ещё 181 (из которых 159 лежат в реанимации, а 75 подключены к ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области умерли от COVID-19 уже 154 человека.