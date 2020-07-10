Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Социальная сеть Facebook смогла устранить неисправность, которая привела к масштабному сбою в работе мобильных устройств от корпорации Apple по всему миру. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба соцсети.

Напомним, что сбой наблюдался в работе приложений для операционной системы iOS на мобильных устройствах Apple, в частности iPhone и iPad. В соцсетях пользователи сообщали, что после запуска некоторые приложения просто вылетали через несколько секунд.

Согласно первым отчетам, сбои могли произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK, отвечающего за вход в приложения.

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