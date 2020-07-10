Москва, , 18:53 — REGNUM Разработаны новые критерии, на основании которых будет приниматься решение об очередном снятии ограничений, введённых в санитарно-эпидемиологических целях. Об этом 10 июля сообщается в официальном телеграм-канале штаба по профилактике коронавируса.

Теперь решение будут принимать на основании показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели. Отмечается, что новую методику разработал Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор две недели назад утвердил дополнительный критерий — среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели. Период в две недели выбран не просто так: именно 14 дней составляет инкубационный период коронавируса… Таким образом, новый критерий дает более четкую и объективную картину», — отмечено в сообщении.

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