Москва, , 18:35 — REGNUM Адвокат в общении со СМИ должен взвешивать каждое своё слово, в то время как общественное мнение формирует информация излагаемая всеми сторонами досудебного и судебного процесса. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Почуев информацию о том, что в отношении адвокатов актера Михаила Ефремова и потерпевших в результате ДТП с его участием Федеральной палатой адвокатов (ФПА) возбуждены дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.

Александр Почуев ИА REGNUM

Почуев отметил, что в ситуации, когда ФПА возбуждено дисциплинарное производство, комментировать действия адвокатов может лишь данный орган. Однако ситуация, когда в резонансных делах адвокатам приходится защищать своего клиента прежде всего перед телекамерами и в СМИ, нередка.

В соответствии с пунктом 6.2 Рекомендаций ФПА по взаимодействию со средствами массовой информации от 21 июня 2010 года, в случае обращения к адвокату представителей СМИ по конкретному делу, где он представляет интересы доверителя, адвокату не следует уклоняться от предоставления комментария.

«Да и для интересов клиента, зачастую, просто необходимо донести до общественности позицию защиты ввиду активных обвинений, выдвигаемых оппонентами в публичной плоскости», — отметил Почуев.

По словам правозащитника, у судов и правоохранителей есть целые отделы со специалистами по связям с общественностью. Почти все резонансные дела сопровождаются «громкими» пресс-собщениями силовиков и утечками дискредитирующей обвиняемых информации в СМИ.

«Это грубейшее злоупотребление фактическим неравенством сторон в уголовном производстве, и адвокатам приходится бороться с этим в одиночку, теми средствами, которые есть. Вот тут адвокат встаёт на очень узкую грань между профессиональным долгом и дисциплинарным проступком в случае злоупотреблений публичностью процесса», — отметил Почуев.

Для адвоката существует обширное «минное поле» запретов, рекомендаций и ограничений в публичной активности, пояснил собеседник агентства.

«Мнение адвоката должно быть взвешенным и компетентным. Слово адвоката должно быть словом права. Использование СМИ в рекламных целях не допускается. «Подорваться» на них может любой защитник, дерзнувший бороться с формированием общественного обвинительного вердикта», — резюмировал Александр Почуев.

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