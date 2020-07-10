Москва, , 18:15 — REGNUM Рассуждать о причине возникновения эпидемии коронавируса нового типа пока преждевременно. Об этом 10 июля заявил почётный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

«Вся эта суматоха, откуда это пришло — сейчас совершенно неуместна. Для того, чтобы выяснить источники появления пандемического вируса, для этого должно пройти много времени. Но не попросту, а для проведения серьёзных, кропотливых и неторопливых исследований», — заявил Зуев.

«Возьмите вы, допустим, вирусы иммунодефицита человека. Сколько было разговоров о происхождении этого вируса. Его действительно искусственно сделали, приготовили, может быть, а что в конечном итоге оказалось? А сегодня доказано, что этот вирус появился благодаря мутации вируса иммунодефицита обезьян. Вот вам и всё», — продолжил он.