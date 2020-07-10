Рязань, , 18:13 — REGNUM Рязанская область 10 июля перешла на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

В регионе возобновляется работа организаций и индивидуальных предпринимателей сферы торговли и общественного питания при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5−2 метров друг от друга или оборудования перегородок, открываются музеи и библиотеки с учетом ограничений по числу посетителей, возможно проведение конференций и выставок при соблюдении предельного количества посетителей или участников из расчета площади не менее десяти квадратных метров на человека.

Снова начинают работу спортивные клубы, фитнес-центры с загрузкой не более 50%. Аналогичное условие распространяется на проведение мероприятий на спортивных объектах. После согласования с Роспотребнадзором могут открыться санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха. Официально открываются парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения, но жители региона в них должны соблюдать безопасную дистанцию.

Плановая запись к врачам в поликлиниках доступна также через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологичная помощь в условиях стационара, но посещать больных будет нельзя. С 15 июля откроются смены в детских оздоровительных лагерях.

При этом граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания просят по-прежнему оставаться дома, в общественных местах рязанцы должны соблюдать безопасную дистанцию и носить маски. Запрещена работа детских палаточных лагерей и проведение туристических походов, слетов и других активностей с детьми. Закрытыми остаются детские развлекательные центры и игровые комнаты в торговых центрах. Стационарные социальные учреждения продолжают работать посменно по две недели.

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